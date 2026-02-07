Зимняя Олимпиада — 2026
В Роскачестве предупредили о рисках утери электронной подписи

Роскачество: аферисты могут оформить кредит на жертву, украв электронную подпись

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Злоумышленники могут взять кредит на жертву, похитив ее электронную подпись, заявили NEWS.ru в пресс-службе Роскачества. По данным ведомства, утрата ключа также чревата потерей банковских накоплений.

Электронная подпись — информация в электронном виде, которая позволяет идентифицировать человека без его личного присутствия. Ее потеря может обернуться рядом проблем, особенно если попадет в руки к злоумышленникам. С помощью ЭП можно подтвердить личность в интернете, заверить документ так, чтобы никто не мог изменить его содержание после подписания, а также совершить действия, последствия которых сравнимы с кражей физических документов и печати. В первую очередь мошенники могут снять деньги с расчетных счетов компании или оформить кредит, — предупредили в Роскачестве.

Там добавили, что с таким ключом аферисты могут нарушить деятельность бизнеса, срывая сделки, предоставляя ложные отчеты и инициируя проверки. По информации организации, злоумышленники также могут захватить контроль над компанией, организовав рейдерский захват и изменив руководство в реестрах.

Для мошенников электронная подпись — это ключ от ваших финансов. Им интересны не все ЭП подряд, а в первую очередь те, что открывают доступ к каким-либо ресурсам: подписи предпринимателей, руководителей компаний, главных бухгалтеров или любых других сотрудников с широкими полномочиями. Мошенники идут на разные уловки, чтобы завладеть таким ключом: взламывают системы, вводят в заблуждение сотрудников удостоверяющих центров, похищают токены или покупают ЭП, изначально оформленные на подставных лиц, — заключили в ведомстве.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил о разработке нового пакета законов для борьбы с кибермошенничеством. По словам депутата, это позволит блокировать вредоносные сайты и создаст единую платформу для обмена информацией между банками, операторами и правоохранительными органами.

