Мужчина может получить $4 млн за огромную рыбу В США рыболов поймал марлина, за которого может получить больше $4 млн

Рыбак в США вытащил из вод Атлантического океана трехметрового голубого марлина, сообщает 13 News Now. Морской житель может принести мужчине более $4 млн (около 320 млн рублей).

Команда судна Barbara B выловила исполинскую рыбу в первый день 52-го ежегодного турнира White Marlin Open, который является одним из самых престижных и масштабных соревнований по спортивной рыбалке в мире. Пойманный экземпляр голубого марлина стал пятым по величине за всю историю проведения турнира.

На берегу специалисты взвесили марлина, который достиг 421,6 килограмма. Если ни один другой участник не превзойдет этот результат до завершения соревнований, экипаж Barbara B получит главный приз в размере более $4 млн.

Ранее рыбаки из индийского штата Одиша поймали редкого гигантского сома-дьявола. Вес улова составил 170 килограммов. Чтобы поднять рыбу на берег, понадобилось несколько человек. Необычный улов был сделан в реке Брамхани неподалеку от города Каниха. По словам рыбаков, поимка столь крупного экземпляра стала возможной из-за паводковых вод.