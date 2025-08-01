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01 августа 2025 в 13:10

Редкую гигантскую рыбу выловили в Индии

В Индии рыбаки выловили огромного сома-дьявола весом 170 кг

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В индийском штате Одиша местные рыбаки выловили редкого гигантского сома-дьявола, сообщает Kalinga TV. Вес необычной добычи составил 170 килограммов, а для подъема рыбы на берег потребовалось усилие нескольких человек.

Уникальный улов был сделан в реке Брамхани неподалеку от города Каниха. По словам рыбаков, поимка столь крупного экземпляра стала возможной благодаря паводковым водам, попавшим в водохранилище после открытия шлюзов плотины Ренгали. Местные жители рассчитывают, что в ближайшее время смогут поймать еще несколько крупных рыб.

Сомы-дьяволы (или гунчи) обитают в водоемах Индии, Непала и Бангладеш. Эти рыбы могут достигать двух метров в длину и питаются преимущественно креветками и мелкой рыбой. Однако известны случаи, когда гунчи нападали на людей. В 1998 году гигантский сом утащил под воду двух человек в Индии, а в 2007 году подобный инцидент произошел в Непале.

Эксперты отмечают, что все три зафиксированных нападения приписывают 90-килограммовому сому, получившему прозвище «людоед». Пойманный же недавно экземпляр, несмотря на свои внушительные размеры, не был замечен в агрессивном поведении по отношению к человеку.

Ранее индийские рыбаки из Одиши уже ловили огромного редкого сома и получили за него щедрое вознаграждение. Анантрам Мудули и Сужит Сетхи из деревни Биника признались, что сначала приняли добычу за крокодила. За свой улов мужчины получили вознаграждение в размере 300 тысяч рупий, что эквивалентно примерно 272 тысячам рублей.
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