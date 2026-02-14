Превращаю замороженное масло и яблоки в кулинарный триумф — готовлю пирог «Людовик» и срываю овации

Если вы ни разу не готовили песочное тесто, этот пирог — идеальный повод начать. Здесь не страшно ошибиться: его свободная форма только добавит пирогу шарма деревенской галеты.

Готовлю так: беру муку (330 г) и натираю в нее на крупной терке замороженное сливочное масло (170 г). Быстро вливаю ледяную воду (150 мл, можно с ложкой лимонного сока) и собираю тесто силиконовым шпателем, не разминая руками. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на отдых. Пока тесто охлаждается, режу яблоки (1 кг) тонкими слайсами, смешиваю их с изюмом и грецкими орехами (около 100 г), сахаром и корицей по вкусу, добавляю столовую ложку крахмала, чтобы начинка не растекалась. Раскатываю охлажденное тесто, перекладываю на пергамент, выкладываю начинку горкой и защипываю свободные края, как у галеты. Смазываю пирог взбитым яйцом для румяной корочки и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Подаю остывшим — к чаю после хорошего ужина.

