Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 04:41

Превращаю замороженное масло и яблоки в кулинарный триумф — готовлю пирог «Людовик» и срываю овации

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если вы ни разу не готовили песочное тесто, этот пирог — идеальный повод начать. Здесь не страшно ошибиться: его свободная форма только добавит пирогу шарма деревенской галеты.

Готовлю так: беру муку (330 г) и натираю в нее на крупной терке замороженное сливочное масло (170 г). Быстро вливаю ледяную воду (150 мл, можно с ложкой лимонного сока) и собираю тесто силиконовым шпателем, не разминая руками. Формирую шар, заворачиваю в пленку и убираю в холодильник на отдых. Пока тесто охлаждается, режу яблоки (1 кг) тонкими слайсами, смешиваю их с изюмом и грецкими орехами (около 100 г), сахаром и корицей по вкусу, добавляю столовую ложку крахмала, чтобы начинка не растекалась. Раскатываю охлажденное тесто, перекладываю на пергамент, выкладываю начинку горкой и защипываю свободные края, как у галеты. Смазываю пирог взбитым яйцом для румяной корочки и отправляю в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. Подаю остывшим — к чаю после хорошего ужина.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Здоровье/красота
Врач перечислила самые полезные виды рыб
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
Общество
Картошка по-мегрельски с курицей: слои картофеля, куриного филе и сулугуни заливаю сливками с чесноком. Пальчики оближешь, а возни — ноль
На завтрак готовлю из творога пирог: можно сделать с вечера, остается вкусным несколько дней
Общество
На завтрак готовлю из творога пирог: можно сделать с вечера, остается вкусным несколько дней
Вкуснее пастилы и готовится всего из двух ингредиентов: рецепт яблочного суфле «Облако»
Общество
Вкуснее пастилы и готовится всего из двух ингредиентов: рецепт яблочного суфле «Облако»
Готовлю каждые выходные — и не надоедает: «Корзинки с мясной начинкой» — просто и вкусно
Общество
Готовлю каждые выходные — и не надоедает: «Корзинки с мясной начинкой» — просто и вкусно
еда
рецепты
пироги
яблоки
тесто
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция рассекретила, сколько украинцев просили убежище в РФ с 2022 года
«Чекап на 20 позиций»: как россиян обманывают с платными анализами — схемы
Восхищение на Западе, романы, мнение об СВО: как живет актер Максим Матвеев
Национальный мессенджер MAX даст новую возможность заселения в отели
«Через мясорубку»: озвучено, сколько наемников воевали на стороне ВСУ
Весна откладывается и надолго: погода в Москве и Петербурге 16–22 февраля
Стало известно, что находили бойцы ВС РФ на отбитых у ВСУ позициях
Появилась информация о месте встречи делегаций США и Ирана
Названа возможная причина срыва планов Зеленского на вступление в ЕС
«Есть у вас совесть?»: сенатора возмутила идея одного ТЦ на 14 февраля
Опрос жителей Западной Украины показал неожиданный переворот в настроениях
На «Госуслугах» может появиться неожиданный сервис
Биография, абьюз, Фадеев, помощь психиатра: как живет Юлия Савичева
ВСУ перебросили в Запорожской области «сборную солянку» из наемников
Мощный пожар вспыхнул на НПЗ в Гаване
Искусственный интеллект помог США захватить президента Венесуэлы
Раскрыты планы Трампа по силовому решению проблемы с Ираном
Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию в 2026 году
В Минтрансе отвергли инициативу о бесплатном парковочном периоде у аптек
«Меняет подход»: Европа начала иначе смотреть на украинский конфликт
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.