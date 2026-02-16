Антикоррупционный суд оставил бывшего министра Украины в СИЗО Экс-министра Украины Галущенко оставили под стражей по делу об отмывании средств

Суд в Киеве оставил под стражей бывшего министра энергетики Германа Галущенко, передает пресс-служба Центра противодействия коррупции. Экс-чиновника задержали на границе при попытке покинуть страну.

Отмечается, что жалобу защиты на задержание удовлетворили лишь частично. Сам Галущенко останется в СИЗО до избрания меры пресечения.

Окончательное решение по этому вопросу ВАКС примет во вторник. Обвинение намерено настаивать на содержании под стражей.

Ранее на Украине частично отменили арест имущества лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Сняты ограничения с трех автомобилей (Toyota Land Cruiser, Audi A8 и ГАЗ), принадлежащих ее мужу, а также с двух гаражей в Днепропетровске.

До этого Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с недвижимости и иного имущества бывшего члена совета директоров Альфа-Банка Александра Галицкого. Его наложили по иску бывшей супруги бизнесмена Алии.

Кроме того, Арбитражный суд Москвы взыскал более 5,5 млн рублей с посольства Украины в России по иску о задолженности за электроэнергию, следует из материалов дела. Решение также удовлетворяет требования энергетической компании «МОЭК» на сумму свыше 2 млн рублей, включая пени, штрафы и неустойки.