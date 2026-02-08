С украинского посольства в Москве взыскали внушительные долги Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Украины более 5,5 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал более 5,5 млн рублей с посольства Украины в России по иску о задолженности за электроэнергию, следует из материалов дела, имеющихся у ТАСС. Решение также удовлетворяет требования энергетической компании «МОЭК» на сумму свыше 2 млн рублей, включая пени, штрафы и неустойки.

Взыскать с посольства Украины в Российской Федерации (г. Москва), Леонтьевский переулок задолженность в пользу публичного акционерного общества «Московская объединенная энергетическая компания» [за поставленные энергоресурсы] 3 462 603 руб. 63 коп. задолженности, 179 982 руб. 05 коп. неустойки, неустойку с 17.04.2024 по дату фактической оплаты, 31 411 руб. 00 коп. государственной пошлины, — говорится в документе.

Ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с посольства Украины свыше 3,6 млн рублей задолженности за коммунальные услуги. Иск к дипломатическому представительству в Староконюшенном переулке был направлен Московской объединенной энергетической компанией, а общая сумма включает основной долг за теплоснабжение и начисленные пени за различные периоды.

Кроме того, Министерство юстиции России подготовило законопроект, увеличивающий минимальную сумму задолженности для ареста имущества с трех до 10 тыс. рублей. Данная мера призвана защитить граждан от чрезмерных ограничений при наличии незначительных долговых обязательств.