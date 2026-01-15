Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 12:27

Неработающее посольство Украины в Москве попало на крупную сумму

Суд Москвы взыскал с посольства Украины 3,6 млн рублей за коммунальные услуги

Фото: Антон Денисов /РИА Новости
Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с посольства Украины более 3,6 млн рублей за неоплаченные коммунальные услуги, сообщил корреспондент РЕН ТВ. Иск к дипломатической миссии на Староконюшенном переулке был подан Московской объединенной энергетической компанией.

Сумма включает основной долг за теплоснабжение и пени за разные периоды, говорится в сообщении. Здание украинского посольства, фактически неработающее с 2022 года, продолжает числиться должником по счетам за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее Украина не выполнила в срок крупный платеж по кредиту Международного валютного фонда. Просроченное обязательство на сумму 125,7 млн SDR (специальных прав заимствования) должно было быть исполнено 12 января к 08:00 по московскому времени. Указанная сумма является частью займа, предоставленного по специальному механизму МВФ. На утро 13 января подтверждений о поступлении данных средств в календаре фонда так и не было зафиксировано.

Кроме того, руководитель Института экономических исследований Ifo Клеменс Фюст заявил, что Европейскому союзу не стоит рассчитывать на возврат запланированного для Украины кредита в €90 млрд (8 трлн рублей). По его словам, обслуживание этого долга потребует в среднесрочной перспективе сокращения других бюджетных статей ЕС.

