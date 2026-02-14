Овсяный крамбл на завтрак — полезный десерт, который готовится 20 минут и покоряет навсегда

В этом блюде есть все для идеального старта: сложные углеводы из овсянки, клетчатка из фруктов, белок из йогурта и полезные жиры из орехов. Более того, этот крамбл собирается за 5 минут, а пока он запекается, собраться успеваете и вы.

Одно яблоко и одну грушу очищаю от кожуры и нарезаю небольшими кубиками. Выкладываю фрукты в жаропрочную форму, добавляю 40–60 г овсяных хлопьев, мед и корицу по вкусу, затем тщательно все перемешиваю. Отправляю форму в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут, пока фрукты не станут мягкими, а овсянка сверху не подрумянится. Готовый крамбл подаю сразу, добавив сверху столовую ложку греческого йогурта и посыпав измельченными грецкими орехами (3–4 шт.).

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.