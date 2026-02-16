Украина перекрывает вентиль. Почему газ из РФ не доходит до Европы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина намеренно блокирует поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», несмотря на отсутствие его повреждений. Венгерские власти вместе со Словакией обратились к Хорватии с просьбой разрешить морской транзит углеводородов. Политический аналитик Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, может ли эта ситуация создать политические проблемы Виктору Орбану и почему Киев своими действиями наносит вред всей Европе.

Как Украина блокирует поставки нефти

По словам Петера Сияйрто, власти Украины заблокировали поставки нефти через «Дружбу» в Европу, хотя трубопровод не поврежден и готов к работе. Глава венгерского МИД уверен, что Киев руководствуется исключительно политическими мотивами.

Такого же мнения придерживаются власти Словакии — на нее, как и на Венгрию, распространяются санкционные исключения ЕС. Премьер республики Роберт Фицо заявил:

«Опять поставки нефти со стороны Украины по направлению к Венгрии и Словакии стали предметом политического шантажа и давления на нас, а также прежде всего на Венгрию. Согласись Венгрия с членством Украины в Европейском союзе, возможно, начнутся и поставки».

Это не первая попытка блокады Украиной поставок энергоресурсов по «Дружбе». Весной и летом 2025 года Киев уже проделывал нечто подобное. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вынужден был напомнить Владимиру Зеленскому, что Будапешт экспортирует в его страну 40% электроэнергии, поэтому блокировать ресурс, благодаря которому эта энергия генерируется — не лучшая затея.

Теперь же правительства Венгрии и Словакии были вынуждены обратиться к Хорватии, чтобы та разрешила транзит российских энергоресурсов по морю с дальнейшей перекачкой через трубопровод «Адрия». Сийярто считает, что форс-мажор позволяет сделать исключение для Будапешта и Братиславы и отменить антироссийские санкции на морские поставки нефти для двух государств. Впрочем, пока остается неясным, какими будут ответ хорватов и реакция Евросоюза на эту инициативу.

Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Зачем Киев блокирует поставки нефти

Сияйрто ранее заявлял, что блокировка поставок нефти из Россию в Венгрию может быть связана с предстоящими парламентскими выборами в европейской республике. Они пройдут 12 апреля 2026 года, и борьба обещает быть максимально жесткой.

В избирательной кампании два основных фаворита: правящая партия Орбана «Фидес» и правоцентристы-оппозиционеры «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. Мадьяр, даже будучи правым консерватором, в большей степени тяготеет к Западу и уже обвинял Россию во «вмешательстве» в венгерские выборы. Оно, по мнению политика, произошло, когда Служба внешней разведки РФ заявила, что Еврокомиссия активно дестабилизирует обстановку в Венгрии за счет возможностей украинских спецслужб и диаспоры. В СВР подчеркивали, что эти действия Брюсселя направлены на «демонтаж правительства» страны.

В конечном итоге от того, какая партия займет большинство мест в парламенте, будет зависеть кандидатура премьера Венгрии. Последние опросы показывают, что «Фидес» пока набирает 38% голосов, а «Тиса» — 48%. Впрочем, у Орбана и его партии еще есть шансы сохранить большинство. Об этом, в частности, говорят специалисты компании McLaughlin and Associates.

На этом фоне блокировка Украиной поставок нефти и создание проблем в венгерской энергетике и экономике выглядят как намеренный политический шаг. И как раз это, безусловно, можно и нужно расценивать как вмешательство в венгерские выборы.

Зачем Украина ведет Европу к кризису

В долгосрочной перспективе манипуляции Киева с трубопроводом «Дружба» могут сыграть на руку США, дополнительно ослабив Европу. Основная альтернатива российским нефти и газу — это поставки из Штатов, которые дороже и из-за особенностей логистики, и в силу экономической политики Дональда Трампа.

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Американский лидер прилагает все усилия, чтобы сделать США монополистом на европейском рынке энергоносителей. И позиция Украины может способствовать реализации подобного сценария. По словам экспертов-энергетиков, сейчас Венгрия покупает «символическое количество» американской нефти, отдавая предпочтение российским поставкам. Но при возможной смене правительства расстановка сил может поменяться.

Однако в таком случае и Венгрия в частности, и Европа в целом фактически окажутся на грани энергетического кризиса. Так, в ряде стран ЕС уже имеются серьезные проблемы с поставками газа. В начале февраля немецкая партия «Зеленые» запросила экстренное заседание Бундестага, поскольку в хранилищах страны остался только «технический газ», который нужен для элементарного поддержания инфраструктуры в рабочем состоянии. Аналогичная ситуация сегодня складывается и в других государствах региона. Если Будапешт не сохранит свое право на санкционное исключение, то Венгрия вполне может оказаться в том же положении, что и «проблемное» европейское большинство.

В перспективе это все сулит тотальную деиндустриализацию Европы, которую Киев ускоряет по мере своих сил. Самой Украине терять уже нечего: ее энергетическая система лежит в руинах. Видимо, Зеленский и его окружение подумали, что сидеть в темноте и холоде в компании стран ЕС будет менее обидно, поэтому решили устроить энергетический коллапс всем, до кого смогут дотянуться. Тем более, что Киеву в очередной раз отказали в членстве в ЕС. Такое вот «не доставайся же ты никому» по-украински.

