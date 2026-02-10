Холод, голод, безнадега. Германия рискует замерзнуть без российского газа

Власти ФРГ обеспокоены дефицитом газа в государственных хранилищах. По последним подсчетам, они заполнены всего на 27%, при этом большая часть запасов приходится на неизвлекаемый технический остаток. Германия, которая отказалась от поставок топлива из РФ в пользу американского, фактически оказалась на грани индустриальной катастрофы. Есть ли у Берлина шансы преодолеть газовый кризис, в колонке для NEWS.ru рассказал политический аналитик Александр Чаусов.

Что происходит с газом в Германии

Немецкая партия «Зеленые» 8 февраля запросила экстренное заседание Бундестага с участием Министерства экономики ФРГ из-за дефицита газа в хранилищах страны. Они заполнены на 27–28%, однако 20% — это технический остаток, необходимый для поддержания давления. Если попытаться его извлечь, это приведет к выходу объектов газовой инфраструктуры из строя.

Голубое топливо остается одной из самых горячих тем обсуждения в ФРГ уже несколько дней. По словам председателя Совета экспертов по оценке экономического развития Германии Моники Шнитцер, Берлин оказался в опасной зависимости от американского сжиженного природного газа (СПГ) — чтобы решить этот вопрос, поставки нужно срочно диверсифицировать. Если этого не сделать, то в определенный момент Вашингтон сможет использовать газовый вопрос как рычаг давления на ФРГ, уверена Шнитцер.

В Минэкономики страны пока стараются не мутить воду, убеждая население, что ситуация находится под контролем. Но тот факт, что газовым дефицитом озаботились даже «Зеленые», говорит об обратном.

Дело в этом, что именно эта политическая сила Германии активнее других пропагандирует «энергетический переход» — то есть отказ от «вредных» традиционных источников энергии вроде нефти, газа и угля в пользу альтернатив, таких как солнечные батареи, ветряки и прочие «экологичные и возобновляемые» источники.

С началом СВО и после диверсий на «Северных потоках» ФРГ планомерно шла к полному отказу от топлива из РФ. Однако результаты этого решения немцев пока не радуют. И дело даже не в зиме и холодах, а в том, что газ и нефть — это источник индустриальной, промышленной энергии. Деиндустриализация же — фактор, который запросто разрушит всю экономику Германии. А ее обвал приведет к резкому скачку цен буквально на все, включая товары первой необходимости. В общем, в перспективе в ФРГ окажется не только холодно, но и голодно.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему газ из США не спасет Германию

На фоне отказа от российского топлива страны ЕС начали закупать СПГ у США. Вашингтон дерет с Берлина в три шкуры: по данным НПО «Немецкая экологическая помощь», в 2025 году ФРГ заплатила Штатам за топливо $3,2 млрд. Годом ранее расходы составили $1,9 млрд.

Но дело даже не в высоких ценах, а в недостатке топлива у самих США. Еще в прошлом году старые газовые бассейны в Северной Дакоте и Техасе вышли на плато по добыче топлива — сейчас рост есть только у месторождений Пермского бассейна на юго-западе США. А энергоемких планов у американцев, напротив, громадье — взять хотя бы инициативу Дональда Трампа по созданию сети национальных дата-центров для развития ИИ. В январе 2025-го республиканец заявлял о планах выделить на ее реализацию $500 млрд.

Чтобы эта инфраструктура работала, Штатам потребуется огромное количество энергии. С АЭС в стране дела идут не очень хорошо — американцы по-прежнему закупают обогащенный уран у России. Остаются газ, нефть и уголь. И если доля последнего в энергогенерации снижается, то голубого топлива — растет. По данным Global Energy Monitor, только в период с 2013 по 2023 годы она увеличилась с 28 до 42%. А значит, Вашингтон может в любой момент по собственной прихоти перекрыть газовый вентиль — и дело будет даже не в политике.

Куда идет российский газ

Россия в этом «газовом треугольнике» занимает интересную позицию. Из-за европейской диверсификации одним из крупнейших покупателей топлива РФ стал Китай: в январе 2026 года «Газпром» отчитался о рекордных суточных поставках в страну, которые превысили 100 млн кубометров.

При этом Россия остается еще и крупнейшим европейским поставщиком. В 2025 году ее основными покупателями стали Франция, Бельгия, Испания, Нидерланды, Португалия, Италия, Литва и Эстония — они приобрели топлива на €5,1 млрд, что на 25% больше, чем годом ранее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

А что Германия? Она традиционно считалась и пока еще остается «промышленным локомотивом» ЕС. Однако дефицит газа в ФРГ — проблема строго немецкая, а не общеевропейская. Поэтому ее нынешние проблемы показывают: кто-то очень желает, чтобы Берлин окончательно и бесповоротно ушел в Евросоюзе на вторые роли. Правда, индустриальное падение Германии по принципу домино обвалит промышленность и в других странах ЕС.

Основным выгодоприобретателем в этом сценарии видятся США, которые при Трампе стремятся ослабить Европу, монополизировать рынок ее энергоресурсов и окончательно превратить партнеров в вассалов.

В контексте СВО для России деградация европейской промышленности — особенно военной — тоже перспективный сценарий. Однако при игре вдолгую разоренная Европа — не тот торговый партнер, который сможет нам быть хоть чем-то полезен. Тем не менее на процессы в ФРГ, когда они назло России отмораживают себе не только уши, повлиять мы не можем. Не исключено, что ситуация изменится, если править бал в Германии и ЕС будут другие люди. Но пока таких перспектив не прослеживается.

Читайте также:

Энергоколлапс на фоне коррупции: украинцы выходят на протесты — что дальше

Сожгли две трети: когда замерзающий ЕС на коленях приползет к РФ за газом

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России