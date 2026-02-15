Каллас дала резкий ответ на требование Зеленского

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не стала называть конкретную дату вступления Украины в Европейский союз после требования президента Украины Владимира Зеленского, передает Reuters. По ее словам, Киеву предстоит проделать огромный путь, чтобы присоединиться к союзу.

У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату, — прокомментировала Каллас.

Ранее сообщалось, что Зеленский, в попытках ускорить интеграцию в Евросоюз, столкнулся с сопротивлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он выразил опасения, что поспешное принятие Украины в ЕС может привести к военному конфликту с Россией и нанести ущерб экономике Евросоюза. Зеленский в свою очередь потребовал установить конкретные сроки для вступления Украины в ЕС к 2027 году, иначе Россия получит поддержку и заблокирует процесс.

До этого Зеленский вновь публично унизил Орбана во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. Он заявил, что венгерский политик, по его мнению, «забыл о значении слова „стыд“».