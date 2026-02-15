Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 18:10

Каллас дала резкий ответ на требование Зеленского

Каллас отказалась назвать точную дату вступления Украины в Евросоюз

Кая Каллас и Владимир Зеленский Кая Каллас и Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава европейской дипломатии Кая Каллас не стала называть конкретную дату вступления Украины в Европейский союз после требования президента Украины Владимира Зеленского, передает Reuters. По ее словам, Киеву предстоит проделать огромный путь, чтобы присоединиться к союзу.

У меня сложилось впечатление, что государства-члены не готовы назвать конкретную дату, — прокомментировала Каллас.

Ранее сообщалось, что Зеленский, в попытках ускорить интеграцию в Евросоюз, столкнулся с сопротивлением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он выразил опасения, что поспешное принятие Украины в ЕС может привести к военному конфликту с Россией и нанести ущерб экономике Евросоюза. Зеленский в свою очередь потребовал установить конкретные сроки для вступления Украины в ЕС к 2027 году, иначе Россия получит поддержку и заблокирует процесс.

До этого Зеленский вновь публично унизил Орбана во время своего выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. Он заявил, что венгерский политик, по его мнению, «забыл о значении слова „стыд“».

Евросоюз
Владимир Зеленский
Кая Каллас
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дезертир ВСУ отстреливался от полиции на угнанной машине
В Китае восемь человек подорвались в магазине пиротехники
Лайнер с треснувшим стеклом сел в Москве
Европейские лидеры подтвердили разочарование в «ядерном зонтике» США
В Мюнхене сорвалась встреча глав МИД стран ЕС
Дерипаска раскрыл ключевую проблему Европы
Россиянин из Саратова поборется за пост губернатора в Колумбии
Минздрав сообщил о смерти одного из 19 пострадавших при обстреле ВСУ
Росавиация ограничила работу аэропортов в двух российских городах
Названы регионы России с наибольшей просрочкой по ипотеке
«Канцлер бедных»: в Германии раскритиковали курс Мерца
Тарьей Бё ответил Шипулину на отказ возвращать золотую медаль ОИ-2014
«Не абьюз»: Тарзан посоветовал Наташе Королевой похудеть
Экс-депутат петербургского ЗакСа умер на 81-м году жизни
В Петербурге выявлено два случая заражения оспой обезьян
Друг Лепса раскрыл, какую девушку выберет певец после разрыва с Кибой
В Ереване признали рост западного влияния, ослабляющего союз с Россией
Спасение жителей затопленных улиц Аланьи попало на видео
Telegram в белом списке, когда заблокируют, Боярский: новости 15 февраля
Украину уличили в блокировке поставок нефти в Венгрию
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.