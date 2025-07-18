Аэропорт Геленджика принял первый за три года самолет: фото, как это было

Аэропорт Геленджика принял первый за три года самолет: фото, как это было

Аэропорт Геленджика, закрытый в 2022 году в целях безопасности, принял первый за три года самолет из московского Шереметьево. Загрузка борта составила 95%: были заняты 175 из 183 кресел в салоне. Время в пути составило около четырех часов. Приземление самолета Airbus A321 попало на видео.

Рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Полеты будут осуществляться один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, а с 8 августа — три раза. Билеты на первые рейсы из Москвы раскупили за несколько часов. Стоимость перелета начиналась от 21 тысячи рублей, обратный билет — от 8,5 тысячи рублей. Однако спустя несколько дней цены выросли в три раза.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что такая стоимость прямого перелета из Москвы в Геленджик объясняется заградительным тарифом. Он предположил, что в августе и позже цены будут оптимальными.

Также после сообщения об открытии аэропорта в Геленджике спрос на отдых на этом курорте заметно вырос. По данным губернатора Краснодарского края, в отелях забронировано 70% номеров.

Подробнее об открытии аэропорта в Геленджике — в фотогалерее NEWS.ru.