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18 июля 2025 в 18:18

Аэропорт Геленджика принял первый за три года самолет: фото, как это было

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», совершающий рейс из Москвы, приземляется в аэропорту Геленджика. Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Аэропорт Геленджика, закрытый в 2022 году в целях безопасности, принял первый за три года самолет из московского Шереметьево. Загрузка борта составила 95%: были заняты 175 из 183 кресел в салоне. Время в пути составило около четырех часов. Приземление самолета Airbus A321 попало на видео.

Рейс выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Полеты будут осуществляться один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, а с 8 августа — три раза. Билеты на первые рейсы из Москвы раскупили за несколько часов. Стоимость перелета начиналась от 21 тысячи рублей, обратный билет — от 8,5 тысячи рублей. Однако спустя несколько дней цены выросли в три раза.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян отметил, что такая стоимость прямого перелета из Москвы в Геленджик объясняется заградительным тарифом. Он предположил, что в августе и позже цены будут оптимальными.

Также после сообщения об открытии аэропорта в Геленджике спрос на отдых на этом курорте заметно вырос. По данным губернатора Краснодарского края, в отелях забронировано 70% номеров.

Подробнее об открытии аэропорта в Геленджике — в фотогалерее NEWS.ru.

Пассажиры самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Пассажиры самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика.
Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика.
Пассажиры на стойке регистрации в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Вход в здание аэропорта Геленджика.
Вход в здание аэропорта Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Пассажиры в аэропорту Геленджика.
Пассажиры в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Бортпроводницы самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Бортпроводницы самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Актер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Актер Сергей Жигунов — один из пассажиров самолета авиакомпании «Аэрофлот», совершившего рейс из Москвы, в аэропорту Геленджика.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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