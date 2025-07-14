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14 июля 2025 в 14:34

Спрос на рейсы в Геленджик вырос в 40 раз после открытия аэропорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После объявления об открытии аэропорта Геленджика интерес к перелетам в этот город вырос в 40 раз, сообщили «Известия» со ссылкой на экспертов туриндустрии. При этом число запросов на отдых удвоилось.

Билеты на первые рейсы из Москвы раскупили за несколько часов, отмечает источник. Стоимость перелета в Геленджик начинается от 21 тысячи рублей, обратный билет — от 8,5 тысячи рублей.

Рейсы выполняет «Аэрофлот», обслуживая маршрут только в дневное время. Первый полет запланирован на 18 июля, затем самолеты отправятся 20 и 23 июля. С 25 июля авиакомпания начнет ежедневные рейсы, а с 6 августа добавит второй ежедневный вылет. Перелет из Москвы на курорт займет около четырех часов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что с 18 июля возобновляет прямые регулярные рейсы из столицы в Геленджик. По данным перевозчика, полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320 с классами «Эконом» и «Бизнес».

Мошенники на фоне открытия аэропорта в городе-курорте начали «продавать» билеты в Геленджик из Москвы. Стоимость такого «рейса» обошлась бы жертве в 35 837 рублей.

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