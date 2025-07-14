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14 июля 2025 в 13:20

Мошенники начали «продавать» дешевые авиабилеты в Геленджик

Мошенники создали веб-страницы и предлагают дешевые авиабилеты в Геленджик

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Злоумышленники подделали веб-страницу одного из популярных в России онлайн-агрегаторов авиабилетов и «продают» там билеты в Геленджик из Москвы за 35 837 рублей, передает ТАСС со ссылкой на ИБ-компанию F6. Также они предлагают «вернуть» средства за уже купленные билеты. Обнаруженные ссылки уже направили на блокировку.

При оплате несуществующих билетов или возврате средств на поддельной странице злоумышленники похищают у жертвы данные банковской карты, с которой затем списывают все деньги, — отметили в F6.

До этого стало известно, что «Аэрофлот» начнет осуществлять ежедневные рейсы из Москвы в Геленджик с 18 июля. Отмечается, что на данное направление есть высокий спрос.

При этом стоимость билета экономкласса из Москвы начинается от 15 тысяч рублей, но лететь придется с пересадкой. Билеты на прямые рейсы с багажом на сервисе «Авиасейлс» на 18 июля стоят 62 тысячи рублей в одну сторону на человека. При этом в начале августа стоимость билета с багажом уже всего чуть выше 21 тысячи рублей.

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авиабилеты
Москва
Геленджик
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