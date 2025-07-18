В Геленджик отправился первый за три года пассажирский самолет

В Геленджик отправился первый за три года пассажирский самолет Из Москвы вылетел первый с 2022 года рейс в Геленджик

Первый с 2022 года авиарейс в Геленджик вылетел из московского Шереметьево, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. По данным агентства, загрузка самолета составила порядка 95%, заняты 175 из 183 кресел.

Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот», она будет осуществлять полеты в город один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, а с 8 августа — три раза. Время в пути занимает порядка четырех часов.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов «Аэрофлота» на авиаперелет из Москвы в Геленджик подскочила в три раза с момента старта продаж. Авиакомпания начала продавать места на эти рейсы с 9 июля после того, как Минтранс РФ сообщил об открытии аэропорта в краснодарском приморском городе.

До этого представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили, что в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан. В компании также заявили о планах ввести дополнительный рейс, таким образом повысив количество ежедневных перелетов до двух.