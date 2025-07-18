Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 11:47

В Геленджик отправился первый за три года пассажирский самолет

Из Москвы вылетел первый с 2022 года рейс в Геленджик

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый с 2022 года авиарейс в Геленджик вылетел из московского Шереметьево, передает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента. По данным агентства, загрузка самолета составила порядка 95%, заняты 175 из 183 кресел.

Рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот», она будет осуществлять полеты в город один раз в день, с 1 августа — два раза в сутки, а с 8 августа — три раза. Время в пути занимает порядка четырех часов.

Ранее сообщалось, что стоимость билетов «Аэрофлота» на авиаперелет из Москвы в Геленджик подскочила в три раза с момента старта продаж. Авиакомпания начала продавать места на эти рейсы с 9 июля после того, как Минтранс РФ сообщил об открытии аэропорта в краснодарском приморском городе.

До этого представители пресс-службы «Аэрофлота» сообщили, что в настоящий момент на это направление наблюдается значительный спрос среди граждан. В компании также заявили о планах ввести дополнительный рейс, таким образом повысив количество ежедневных перелетов до двух.

Россия
Геленджик
авиарейсы
Аэрофлот
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле назвали объекты Запада, которые Россия считает законными целями
В Кремле ответили Зеленскому на предложение активизировать переговоры
В Кремле дали определение НАТО
Россиянкам перечислили продукты, повышающие шансы на беременность
Песков сообщил о разделении Россией треков по диалогам с США и Украиной
Назван важный нюанс законопроекта о сдаче русского языка мигрантами
Политолог раскрыл, как Евросоюз убедил Фицо поддержать 18-й пакет санкций
Песков раскрыл неожиданный эффект западных санкций
Песков рассказал, кто пострадает от нового пакета санкций Евросоюза
В Кремле отреагировали на заявления в НАТО о возможном захвате Калининграда
Песков раскрыл правду о новых беспрецедентных санкциях против России
Песков поставил точку в вопросе об уходе WhatsApp из России
В Госдуме объяснили законопроект о сдаче русского языка мигрантами
Американку с пистолетом и чеком на крупную сумму задержали по прилете в РФ
Захарова жестко прошлась по СМИ за фейк о закрытии курорта для россиян
Рыночная капитализация криптовалют впервые превысила $4 трлн
«Дебил. Изучение случая»: в Польше изъяли оскорбительную книгу о президенте
Врач дала советы, как сделать дачный бассейн безопасным для детей
В Госдуме раскрыли, попадет ли Telegram под ограничения в России
ВС России за неделю взяли под контроль 10 населенных пунктов
Дальше
Самое популярное
Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Культура

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Как оформить авто, если его хозяин умер
Общество

Как оформить авто, если его хозяин умер

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.