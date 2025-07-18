Появились кадры посадки первого за три года рейса из Москвы в Геленджик

Появились кадры посадки первого за три года рейса из Москвы в Геленджик Первый рейс после возобновления полетов приземлился в аэропорту Геленджика

Воздушное сообщение между Москвой и Геленджиком возобновилось после трехлетнего перерыва, первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» успешно приземлился в аэропорту курортного города, сообщает ТАСС. Воздушное судно Airbus A321, вылетевшее из Шереметьево в 11:34, было заполнено пассажирами на 95%.

Этот рейс станет регулярным, авиалайнер будет ежедневно доставлять отдыхающих на черноморское побережье. Аэропорт Геленджика закрыли еще 24 февраля 2022 года.

До этого стало известно, что цены на авиабилеты по маршруту Москва-Геленджик резко возросли после возобновления рейсов. Стоимость перелета с 18 по 23 июля в «Аэрофлоте» достигла 50 тысяч рублей, что почти втрое превышает первоначальную цену в 18 тысяч рублей при старте продаж 9 июля. На более поздние даты, до 6 августа, минимальная цена билетов установлена на уровне 29 тысяч рублей.

Ранее в пресс-службе «Аэрофлота» подтвердили начало регулярных полетов в Геленджик с 18 июля, отметив высокий спрос на это направление. Авиакомпания планирует увеличить частоту рейсов до двух в день, введя дополнительный перелет, чтобы удовлетворить возросший пассажиропоток. Решение об открытии аэропорта Геленджика для гражданских перевозок было объявлено Министерством транспорта РФ.