Свободных номеров в Геленджике осталось меньше 30% Губернатор Кондратьев: в Геленджике забронировано более 70% номерного фонда

Количество забронированных номеров в отелях Геленджика достигло 70% рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев Life.ru. Он отметил, что город-курорт становится одним из лидеров по уровню бронирований.

На июль–август в Геленджике забронировано уже более 70% номерного фонда. Такой же рост турпотока наблюдаем в Новороссийске, — сообщил Кондратьев.

Он отметил, что с начала года в Краснодарском крае отдохнули порядка 6,5 млн человек, в том числе в июне — 2,5 млн туристов.. Власти рассчитывают, что росту турпотока поспособствует и открытие в ближайшее время аэропорта в Геленджике.

Тем временем появилась информация, что после объявления об открытии аэропорта Геленджика интерес к перелетам в этот город вырос в 40 раз. По словам экспертов туриндустрии, число запросов на отдых удвоилось.