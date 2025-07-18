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18 июля 2025 в 18:22

В саратовском лагере зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции

В детском лагере «Орленок» в Саратовской области произошла вспышка ОКИ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В детском оздоровительном лагере «Орленок», расположенном в Пугачевском районе Саратовской области, зарегистрированы случаи массового заболевания острой кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства оперативно взяли для лабораторного анализа различные пробы.

Проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией среди детей и персонала в детском оздоровительном лагере «Орленок» Пугачевского муниципального района случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным надзорного органа, все контактировавшие с заболевшими дети были изолированы и находятся под постоянным медицинским контролем. Отмечается, что у большинства заболевших несовершеннолетних инфекция протекает в легкой форме без серьезных осложнений.

Ранее в Ленинградской области временно приостановил работу детский лагерь «Военмех», расположенный в поселке Рощино. Как сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и области, причиной закрытия стала вспышка инфекционного заболевания среди персонала учреждения. В настоящее время на территории лагеря проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия.

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Роспотребнадзор
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