В саратовском лагере зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции В детском лагере «Орленок» в Саратовской области произошла вспышка ОКИ

В детском оздоровительном лагере «Орленок», расположенном в Пугачевском районе Саратовской области, зарегистрированы случаи массового заболевания острой кишечной инфекцией, сообщила пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора. Специалисты ведомства оперативно взяли для лабораторного анализа различные пробы.

Проводится эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией среди детей и персонала в детском оздоровительном лагере «Орленок» Пугачевского муниципального района случаев острой кишечной инфекции (ОКИ), — заявили в Роспотребнадзоре.

По данным надзорного органа, все контактировавшие с заболевшими дети были изолированы и находятся под постоянным медицинским контролем. Отмечается, что у большинства заболевших несовершеннолетних инфекция протекает в легкой форме без серьезных осложнений.

Ранее в Ленинградской области временно приостановил работу детский лагерь «Военмех», расположенный в поселке Рощино. Как сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и области, причиной закрытия стала вспышка инфекционного заболевания среди персонала учреждения. В настоящее время на территории лагеря проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия.