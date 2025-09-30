Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
30 сентября 2025 в 10:31

В Госдуме высказались о якобы отмене ряда льгот для пенсионеров

В Госдуме назвали ложными данные об отмене ряда льгот для пенсионеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Появившийся в Сети видеоролик о якобы отмене в России с 2026 года ряда пенсионных льгот и росте тарифов на коммунальные услуги не соответствует действительности, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, которые приводит ТАСС, законодательство РФ предусматривает обязательное сохранение и возможное расширение социальных гарантий, отмена нынешних мер не ожидается.

Даже в планах никогда такого не было, — отметила депутат.

Ранее глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что в ряде российских регионов пенсионерам выплатят деньги ко Дню пожилого человека. Федеральных массовых выплат в текущем году не предусмотрено, однако несколько субъектов заложили средства на эти цели в свои бюджеты. По словам депутата, выплаты будут в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, а также в Ненецком округе и на Ямале.

Также в Минтруде сообщили о досрочной индексации пенсий с 1 января 2026 года. По данным ведомства, всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 трлн рублей.

льготы
пенсионеры
Госдума
фейки
