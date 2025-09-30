Россиянам с льготами напомнили о срочном заявлении до 1 октября Сенатор Перминова: заявление о форме соцуслуг нужно подать до 1 октября

Федеральные льготники должны до 1 октября определиться с формой получения набора социальных услуг — в натуральном виде или денежном эквиваленте, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в беседе с Lenta.ru. По ее словам, в набор социальных услуг входят лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения.

Для тех, кто желает изменить способ получения и перейти на денежные выплаты или вернуться к услугам, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России до 1 октября текущего года, — пояснила сенатор.

Перминова отметила, что подать заявление можно через «Госуслуги», в отделениях ПФР или МФЦ. Выбранный вариант будет действовать с 1 января следующего года. Также сенатор рекомендовала льготникам внимательно изучить перечень услуг перед принятием решения.

