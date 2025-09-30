Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:40

Россиянам с льготами напомнили о срочном заявлении до 1 октября

Сенатор Перминова: заявление о форме соцуслуг нужно подать до 1 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральные льготники должны до 1 октября определиться с формой получения набора социальных услуг — в натуральном виде или денежном эквиваленте, сообщила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова в беседе с Lenta.ru. По ее словам, в набор социальных услуг входят лекарства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения.

Для тех, кто желает изменить способ получения и перейти на денежные выплаты или вернуться к услугам, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России до 1 октября текущего года, — пояснила сенатор.

Перминова отметила, что подать заявление можно через «Госуслуги», в отделениях ПФР или МФЦ. Выбранный вариант будет действовать с 1 января следующего года. Также сенатор рекомендовала льготникам внимательно изучить перечень услуг перед принятием решения.

Ранее депутат Ярослав Нилов сообщил, что в ряде российских регионов пенсионерам выплатят деньги ко Дню пожилого человека. Федеральных массовых выплат в текущем году не предусмотрено, однако несколько субъектов заложили средства на эти цели в свои бюджеты.

россияне
выплаты
льготы
меры поддержки
Совет Федерации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.