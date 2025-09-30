Военэксперт раскрыл, зачем на самом деле Дания объявила срочную мобилизацию Военэксперт Матвийчук: власти Дании хотят убедить граждан в угрозе со стороны РФ

Дания инициировала срочный призыв резервистов, чтобы убедить граждан в несуществующей российской угрозе, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Копенгаген пытается создать в обществе ощущение кризиса для оправдания непопулярных внешнеполитических и внутренних решений. Он добавил, что подобная тактика позволяет формировать нужный властям нарратив.

Даже военные Дании сказали, что никаких БПЛА не наблюдали. Эти дроны слышали все, но никто не видел. Я уверен, что ведется информационная операция, которая заставит людей поверить в надвигающуюся угрозу. Угрозу, которой на самом деле нет. Правительство Дании идет на мобилизацию, потому что нужно принимать непопулярные законы. Это увеличение военной продукции, поддержка Украины. И экстренная мобилизация резервистов — это тоже один из пунктов информационной операции. Им нужно заставить людей поверить, что русские идут, и им надо из-за этого срочно действовать, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Дании начали срочный призыв военнослужащих из резерва. Мобилизацию объяснили с участившимися случаями появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие резерва должны прибыть к местам службы в кратчайшие сроки.