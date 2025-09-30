Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:38

Военэксперт раскрыл, зачем на самом деле Дания объявила срочную мобилизацию

Военэксперт Матвийчук: власти Дании хотят убедить граждан в угрозе со стороны РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дания инициировала срочный призыв резервистов, чтобы убедить граждан в несуществующей российской угрозе, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Копенгаген пытается создать в обществе ощущение кризиса для оправдания непопулярных внешнеполитических и внутренних решений. Он добавил, что подобная тактика позволяет формировать нужный властям нарратив.

Даже военные Дании сказали, что никаких БПЛА не наблюдали. Эти дроны слышали все, но никто не видел. Я уверен, что ведется информационная операция, которая заставит людей поверить в надвигающуюся угрозу. Угрозу, которой на самом деле нет. Правительство Дании идет на мобилизацию, потому что нужно принимать непопулярные законы. Это увеличение военной продукции, поддержка Украины. И экстренная мобилизация резервистов — это тоже один из пунктов информационной операции. Им нужно заставить людей поверить, что русские идут, и им надо из-за этого срочно действовать, — пояснил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Дании начали срочный призыв военнослужащих из резерва. Мобилизацию объяснили с участившимися случаями появления неопознанных беспилотных летательных аппаратов. Военнослужащие резерва должны прибыть к местам службы в кратчайшие сроки.

мобилизации
Дания
Европа
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.