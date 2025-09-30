В Архангельске раскрыли состояние пострадавших при нападении на техникум

В Архангельске раскрыли состояние пострадавших при нападении на техникум Пострадавшие при нападении в Архангельске находятся в стабильном состоянии

Пострадавшие при нападении на техникум в Архангельске педагоги находятся в стабильном состоянии, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава региона. О состоянии третьего раненого — гардеробщика — данные не приводятся.

Обе женщины находятся в стабильном состоянии, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что напавший с ножом на сотрудников техникума строительства и городского хозяйства 18-летний житель Архангельска частично признал вину. По данным СК по региону, решение о мере пресечения будет принято во вторник, 30 сентября.

До этого стало известно, что три человека получили ранения в архангельском колледже. Отмечается, что бывшему студенту, который совершил нападение 29 сентября, может грозить до 15 лет лишения свободы. Против 18-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Попытка убийства двух и более лиц».

29 сентября сообщалось, что суд в Москве приговорил 15-летнего Муслима Мурдиева из Чечни к двум годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Подросток был признан виновным в совершении грубого нарушения общественного порядка.