Неизвестная инфекция положила конец отдыху детей в лагере в Ленобласти Лагерь «Военмех» в Ленобласти закрыли из-за вспышки инфекции у персонала

Детский лагерь под названием «Военмех» в населенном пункте Рощино, расположенном в Ленинградской области, был закрыт из-за распространения среди работников учреждения инфекционного заболевания, сообщили представители межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленобласти. На территории лагеря проводятся мероприятия по дезинфекции.

В связи с регистрацией случая инфекционного заболевания среди персонала ДОЛ «Военмех» по адресу: Ленинградская обл., р-н Выборгский, гп. Рощино, ул. Песочная, д. 16, управлением проводится санитарно-эпидемиологическое расследование. В ДОЛ «Военмех» введены ограничительные мероприятия с закрытием лагеря, — говорится в сообщении.

Ранее доктор медицинских наук депутат Александр Румянцев сообщил о распространении в России менингококковой инфекции. По его словам, уровень заболеваемости в стране возрастает. Медики за первые пять месяцев этого года выявили 1266 случаев заражения патогеном. Подобное значение на 260% превышает показатели прошлого года.