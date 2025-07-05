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05 июля 2025 в 10:22

Россияне назвали главную слабость современной молодежи

РБК: россияне считают неумение распоряжаться деньгами главным минусом молодежи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян (56%) считают, что главным недостатком современной молодежи является неумение грамотно распоряжаться деньгами и жить по средствам, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного IFORS Research. Участие в нем приняли 1,6 тысячи граждан старше 18 лет.

Как уточнили авторы исследования, еще одной проблемой молодежи россияне назвали нехватку практических навыков работы руками. Такой вариант выбрали 51% респондентов. На третьем месте оказался недостаток дисциплины в выполнении рутинных задач (47%), а на четвертом — неспособность планировать на долгую перспективу. Такой вариант выбрали 45% граждан.

При этом среди преимуществ молодежи большинство россиян (81%) выделили умение быстро учиться и осваивать новые технологии. Кроме того, 50% опрошенных считают, что молодым людям легко приспосабливаться к новым условиям. Еще 30% считают, что молодежь способна работать в международной и мультикультурной среде.

Ранее гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев рассказал, что большинство зумеров не планируют приобретать жилье из-за экономической недоступности ипотеки и нежелания жить в устаревших квартирах родителей. По его словам, только 7% молодежи приобрели свое жилье.

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