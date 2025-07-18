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18 июля 2025 в 18:24

Россиянам в разгар летней жары включили центральное отопление

В Ростове жалуются на включение центрального отопления в разгар летней жары

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ростове жители многоэтажки на Коммунистическом проспекте жалуются на включение центрального отопления в разгар летней жары, сообщает Telegram-канал Don Mash. По его данным, жильцам дома № 34/3 пришлось остужать горячие радиаторы мокрыми полотенцами.

В публикации говорится, что люди пытались связаться с управляющей компанией, которая обслуживает этот дом. Однако, пишет канал, трубку в организации никто не берет. На прикрепленной к посту фотографии видно, что направленный на батарею термометр показывает 63,2 градуса.

Ранее сообщалось, что резким скачком цен на ЖКУ заинтересовались в надзорных органах. Генпрокурор Игорь Краснов распорядился проверить законность роста тарифов. Поводом послужили многочисленные жалобы россиян. С 1 июля коммуналка подорожала в среднем почти на 12%, но в отдельных регионах счета за свет, воду и газ увеличились заметно сильнее.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что для регулирования цен на жилищно-коммунальные услуги нужно подключать регионы. По ее словам, нынешняя система контроля за платежами на федеральном уровне лишь усиливает социальное напряжение и инфляционные ожидания. Она отметила, что передача полномочий регионам и переход на долгосрочные тарифы могли бы исправить ситуацию.

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