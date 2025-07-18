Геронтофил убил девочку, подростки избили инвалида: дикие ЧП за день

Под Владимиром рецидивист изнасиловал и убил студентку, в Москве убийца супруги и падчерицы 15 лет жил в их квартире, в Домодедово подростки избили сверстника с инвалидностью — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Геронтофил изнасиловал и убил несовершеннолетнюю

Во Владимирской области 39-летний Александр похитил и убил 17-летнюю девушку. Студентка пропала по дороге домой — после того, как вышла из такси, за ней последовал мужчина. Злоумышленник напал на девушку сзади, изнасиловал и задушил.

Полиция быстро задержала преступника. Выяснилось, что это не первое его преступление. В 19 лет он уже изнасиловал и убил 70-летнюю пенсионерку, работавшую сторожем в детском саду. Тогда он получил срок. По информации Telegram-канала «Плохие новости», у Александра есть гражданская жена и двое детей.

Убийца 15 лет жил в квартире жертвы

Житель Москвы, расправившийся с женщиной и ее дочкой ради столичной однокомнатной квартиры, задержан в аэропорту Внуково. Жестокое убийство он совершил еще 15 лет назад. Все это время мужчина проживал в квартире, которую заставил переписать на себя.

Девушка по имени Алиса и ее восьмилетняя дочь бесследно пропали в Москве еще в 2010 году. Тогда удалось найти лишь тело женщины. Его сбросили на дно озера в чемодане, привязанном к унитазу. Однако установить личность убитой не смогли. И только в прошлом году было решено эксгумировать тело матери Алисы, чтобы провести генетическую экспертизу.

Подозреваемый 38-летний Андрей был задержан в июне. Предполагается, что он напоил Алису, заставил переписать на него квартиру в Новогиреево, после чего обмотал ей голову липкой лентой, запихнул в чемодан и сбросил ее в озеро в поселке Воскресенка. При этом тело девочки так и не нашли.

Подростки избили сверстника-инвалида

В подмосковном Домодедово группа подростков избила сверстника-инвалида, после чего видео с издевательствами было опубликовано в соцсетях. Этот факт попал в сводки информационного центра Следственного комитета. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина было возбуждено дело по статье о хулиганстве.

«Следственными органами СК России по Московской области по данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в СКР.

На кадрах видно, что, пока один из подростков отвлекает ровесника, другой со спины наносит ему удар по голове. После подростки продолжают избивать юношу, пока тот кричит: «За что?!»

Читайте также:

Собака чуть не разорвала шестилетнего мальчика в Новой Москве

«Пока не перестало хлюпать»: девочка 20 раз ударила гирей по голове мамы

Дебошир забрызгал кровью банкомат в торговом центре и попал на видео