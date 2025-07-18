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18 июля 2025 в 17:20

Собака чуть не разорвала шестилетнего мальчика в Новой Москве

Немецкая овчарка напала на шестилетнего ребенка в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве немецкая овчарка нанесла тяжелые травмы шестилетнему сыну своего хозяина, сообщает Telegram-канал Mash. Медики продолжают бороться за жизнь ребенка. Инцидент случился на территории СНТ «Родник». Животное напало на мальчика когда он хотел его погладить.

У пострадавшего ребенка зафиксированы многочисленные рваные раны на руках, теле и голове, причем глубина некоторых укусов достигает трех сантиметров. Мальчика экстренно доставили в медицинское учреждение. Хозяин животного уже заявил о намерении усыпить агрессивного пса в ближайшее время.

Ранее в городе Бодайбо Иркутской области зафиксирован случай нападения бездомного пса на ребенка. Со слов матери пострадавшей, семилетняя девочка получила укус в голову, когда попыталась погладить собаку на детской площадке по улице Карла Либкнехта.

До этого доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин высказался о потенциальных преимуществах и рисках инициативы по введению экзаменов для владельцев собак опасных пород. Эксперт отметил возможное повышение безопасности и культуры содержания животных. Однако он также указал на потенциальные проблемы, включая избыточную бюрократизацию и коррупционные риски.

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