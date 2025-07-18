«Пока не перестало хлюпать»: девочка 20 раз ударила гирей по голове мамы

В 2024 году Нижегородскую область потрясла история из маленького села Елховка. В местной двухэтажке нашли труп женщины с разбитой головой. Спустя время полиция задержала подозреваемую в убийстве — 17-летнюю приемную дочь погибшей. NEWS.ru рассказывает, что к сегодняшнему дню стало известно об этом уголовном деле.

Ни разу не повысила голос на дочку

Галина Самойлова — подруга, соседка и одноклассница убитой Елены Антоновой. В интервью документалисту Елене Погребижской она рассказывает, что женщина взяла девочку Ксюшу под опеку, когда той было всего три года. До этого женщина трижды пыталась стать мамой, но все три беременности закончились выкидышами.

Воспитывала Елена Ксюшу одна. Лишь однажды она вышла замуж, но брак не был долгим. Самойлова рассказывает, что ее подруга считалась среди односельчан образцовой матерью. Первое время она работала учителем начальных классов в сельской школе, пока ту не закрыли. После устроилась психологом в СИЗО.

Женщина не только обеспечивала дочку всем необходимым, но также тратилась на репетиторов, возила Ксюшу с собой в путешествия и признавалась, что не может даже поднять руку на своего ребенка.

«Как учительница она была строгая и требовательная, но мы ни разу за все время не слышали, чтобы она на нее повысила голос. Потому что все-таки соседи есть соседи, мы все равно слышим, у кого как дверь хлопнула, и, выйдя в коридор, слышим, о чем разговаривают соседи в квартире», — делится подруга убитой.

Ксюша отличалась скромностью и не особо с кем-то дружила. Близких отношений ни с кем из одноклассников у нее не было. В разговорах с односельчанами всегда отвечала односложно.

Самойлова признает, что ее подруга была хорошей матерью, но слишком тревожной — стремилась контролировать каждый шаг дочери, не давала ей простора для самостоятельных решений.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По воспоминаниям Самойловой, незадолго до убийства 17-летняя Ксюша пошла в парикмахерскую и отрезала свою длинную косу, сделала короткую стрижку. Мать устроила скандал. Через время Ксюша вновь решилась на эксперимент и покрасила волосы в черный цвет. За этим вновь последовал конфликт, и мать отправила дочку в салон перекрашивать волосы.

Кроме того, мать была недовольна тем, что дочь увлекается «не женскими» видами спорта. Ксюша ходила на занятия по гиревому спорту, и дома у нее в том числе лежал этот инвентарь. Именно гирей Ксюша в итоге разбила голову своей приемной матери.

«Я убила мать»

В первые дни после убийства в СМИ и соцсетях писали, что Ксюша, расправившись с Еленой, отправилась на поезде к родной матери. Писали, что именно биологическая мать, которая якобы только вышла из колонии, где отбывала срок за убийство, подговорила дочку совершить преступление.

Елена Погребижская в своем фильме резюмирует: вся эта информация недостоверная. Ксюша не помнила о своей матери и не стремилась с ней встретиться. Более того, нет никаких сведений о том, что биологическая мать Ксюши когда-то была судима и отбывала наказание в системе ФСИН.

Оказалось, что Ксюша отправилась к своей интернет-подруге в Кемеровскую область. Девушки познакомились за год до этого и переписывались в соцсетях. Погребижской удалось найти эту девочку Анастасию (имя изменено). Именно она и рассказала, как на самом деле обстояли дела в семье Ксюши. Люди вокруг видели лишь верхушку айсберга гиперконтроля.

Когда Ксюша поступила в арзамасский медколледж, Елена первое время снимала для нее городскую квартиру. Девочка при этом должна была круглосуточно быть на связи. Но в итоге тревожная мать все-таки заставила дочку вернуться домой и каждое утро ездить в колледж на электричке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Там даже дошло до того, что мать сняла дверь в ее комнате. <…> Каждый раз, когда она проходила по коридору, она останавливалась напротив комнаты Ксюши и стояла смотрела, что Ксюша там делает. И если Ксюша не училась, она брала ее телефон, начинала все проверять», — рассказывает Настя.

По словам Насти, мать заставила Ксюшу отписаться от всех сообществ в соцсетях, которые ее не устраивали, заставила снять пароль с телефона и постоянно проверяла ее переписки.

Все переписки с Настей Ксюша удаляла. Для того чтобы сохранить в тайне содержание некоторых сообщений, девочки даже использовали зашифрованную клавиатуру — к каждой из букв в раскладке кириллицы они приписали тот или иной символ. Именно с помощью этого шифра Ксения написала Насте, сидя на вокзале, сообщение: «Я убила мать».

«На следствии Ксюша якобы говорила, что, когда она собралась уходить, Лена спала. Она уже дошла до двери и решила вернуться и убить ее. Потому что она решила, что если она сейчас просто уйдет, ее все равно найдут и вернут», — рассказывала другая подруга Елены Антоновой.

Галина Самойлова рассказывает, что девочка нанесла матери не менее 20 ударов гирей.

«Возможно, она ее убила с первым ударом. Мозг умер, но сердце продолжало работать, оно продолжало качать кровь. И вот как она уже объясняла, била до тех пор, пока не перестало хлюпать. Значит, пока не замолчало сердце, так выходит. Более 20 ударов. Ночью она вот это все делала, следы вот эти все убирала», — рассказывает Галина.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Письмо из СИЗО

Настя рассказывает, что Ксюша писала ей всю дорогу, пока не добралась до поезда, на котором планировала добраться до Новокузнецка. Около состава она написала, что в вагоне находятся полицейские и, вероятно, ее сейчас задержат. Так и произошло.

Анастасия уточняет, что приезд Ксении не был их уговором. Девушка сама решила добраться до своей подруги. Более того, она рассказала о своих планах матери, но та восприняла все в штыки. Насте до сих пор нет 18 лет. За несколько дней до того, как Ксюша убила маму, Настя попала в детский дом из-за семейных обстоятельств. Ксюша хотела приехать к ней, чтобы поддержать.

После того как Ксюшу задержали, Настя связалась с ней лишь однажды. Она узнала, в каком СИЗО находится девушка, и написала ей.

«Я была, если честно, прям конкретно в шоке от того, что мне ответили наконец-то спустя полгода, даже больше чем полгода. Она рассказала, что все хорошо. Написала про себя, про меня тоже. Написала, что вот так вот все получилось. И она извиняется. Я потом еще одно письмо отправляла, но уже не получила ответа», — делится Настя.

Настя признается, что после этой истории ушла в глубокую депрессию, в которой долго и часто перечитывала свой чат с подругой. Но в какой-то момент она сильно разозлилась и удалила всю переписку.

Ксюшу приговорили к шести годам колонии по статье об убийстве. Еще два года назначили за кражу банковских карточек.

«Я понимаю, что ей тяжело и, возможно, ей будет трудно подняться после этого. Возможно, если я ее как-нибудь найду и свяжусь с ней, то будет от меня какая-то помощь. Еще я очень хочу сказать в конце, что она по сей день жалеет, что она так сделала в тот момент. Она мне сама об этом написала», — говорит Настя.

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