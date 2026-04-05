Посейте в апреле — и весной на клумбе вспыхнут сотни персиковых горошин. Растут сами, цветут все лето

Посейте в апреле — и весной на клумбе вспыхнут сотни персиковых горошин. Растут сами, цветут все лето

Посейте в апреле семена бегонии — и весной на клумбе или в подвесном кашпо вспыхнут сотни персиковых горошин. Это растение растет само, не требует сложного ухода, но дарит настоящее буйство красок все лето. Оранжевая плакучая бегония способна превратить любую веранду или балкон в настоящий огненный водопад — ее длинные, ниспадающие побеги густо усыпаны мелкими, но яркими цветками, которые напоминают россыпь драгоценных камней на зеленом полотне.

Этот сорт бегонии идеально подходит для подвесных корзин, балконных ящиков и высоких вазонов. Ее побеги могут достигать 40–50 сантиметров в длину, создавая эффект цветущего каскада, который виден издалека. Цветение начинается в начале лета и продолжается без перерыва до самых заморозков, причем чем больше солнца получает растение, тем ярче и обильнее его наряд. Оранжевые, лососевые, коралловые оттенки цветков способны оживить самый скучный уголок и поднять настроение одним своим видом.

Бегония не капризна. Она предпочитает яркий рассеянный свет, но мирится с полутенью. Полив нужен умеренный — главное, не заливать растение, чтобы корни не загнили. Для пышного цветения достаточно раз в две недели подкормить ее жидким удобрением для цветущих растений. А еще бегония легко размножается черенками: достаточно поставить веточку в воду, и через пару недель появятся корни.

Посадите оранжевую плакучую бегонию на своем балконе или веранде — и она подарит вам огненный водопад, который будет радовать все лето, привлекая взгляды соседей и прохожих.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.