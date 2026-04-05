Лидер тайваньской оппозиции посетит Китай впервые за 10 лет Лидер тайваньской оппозиции Чжэн Ливэнь встретится с Си Цзиньпином в Китае

Глава оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь анонсировала свою поездку в Китай — визит станет первым за 10 лет, сообщает агентство Reuters. По словам политика, она намерена встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. На материк в феврале 2026 года уже приезжали однопартийцы Ливэнь.

Мы надеемся, что апрельский визит ознаменует начало «новой весны» для обеих сторон Тайваньского пролива и станет первым шагом для обеих сторон к проявлению доброты и укреплению взаимного доверия, — сказала она.

