05 апреля 2026 в 17:15

Лидер тайваньской оппозиции посетит Китай впервые за 10 лет

Лидер тайваньской оппозиции Чжэн Ливэнь встретится с Си Цзиньпином в Китае

Фото: Jose Lopes Amaral/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Глава оппозиционной тайваньской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь анонсировала свою поездку в Китай — визит станет первым за 10 лет, сообщает агентство Reuters. По словам политика, она намерена встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. На материк в феврале 2026 года уже приезжали однопартийцы Ливэнь.

Мы надеемся, что апрельский визит ознаменует начало «новой весны» для обеих сторон Тайваньского пролива и станет первым шагом для обеих сторон к проявлению доброты и укреплению взаимного доверия, — сказала она.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте впервые с начала военной кампании США и Израиля против Ирана посетит Вашингтон. Как сообщила глава пресс-службы Альянса Алисон Харт, визит давно запланирован. Поездка Рютте в США состоится на следующей неделе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Стамбул. В ходе поездки он планирует обсудить переговорный процесс по урегулированию конфликта с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

