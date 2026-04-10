Китай неожиданно продемонстрировал Соединенным Штатам альтернативу военному сценарию вокруг Тайваня, организовав в Пекине и Шанхае прием главы оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь, пишет газета «Взгляд». Этот визит, который эксперты уже назвали «рукопожатием через пролив», рассматривается как сигнал о том, что Пекин делает ставку на политическое урегулирование, а не на силовое решение вопроса.

Лидер партии, которая исторически противостояла коммунистам, прибыла в Китай по приглашению руководства КНР на неделю. Издание отмечает, что после гражданской войны правительство националистов во главе с Чан Кайши покинуло материк и закрепилось на Тайване. Однако теперь Гоминьдан, в отличие от правящей Демократической прогрессивной партии, ориентированной на независимость, выступает за постепенное объединение с КНР.

В США и на Западе регулярно звучат оценки о возможной военной операции Китая против Тайваня, в том числе с привязкой к 2027 году. Однако Пекин демонстрирует иной подход: прием представителя Гоминьдана — это попытка выстроить политический сценарий решения проблемы. В КНР рассчитывают, что эта партия сможет вернуть себе власть на Тайване в 2028 году, что впоследствии создаст благоприятные условия для запуска переговорного процесса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой крупнейшей оппозиционной партии Тайваня. Ключевой темой диалога стало подтверждение позиции КНР относительно статуса острова — Пекин настаивает на единстве территории и выступает против участия внешних сил в региональном вопросе.

Прежде американские СМИ писали, что ЦРУ тайно предупредило Apple и Nvidia о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году. По информации источника, предупреждение было частью кампании двух последних администраций США. Таким образом Белый дом стремился убедить Силиконовую долину отказаться от производства микросхем на острове.