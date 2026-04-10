10 апреля 2026 в 12:44

Китай показал США альтернативу большой войне

Китай вместо угрозы военной операции предложил Тайваню мирный сценарий

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press
Китай неожиданно продемонстрировал Соединенным Штатам альтернативу военному сценарию вокруг Тайваня, организовав в Пекине и Шанхае прием главы оппозиционной партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь, пишет газета «Взгляд». Этот визит, который эксперты уже назвали «рукопожатием через пролив», рассматривается как сигнал о том, что Пекин делает ставку на политическое урегулирование, а не на силовое решение вопроса.

Лидер партии, которая исторически противостояла коммунистам, прибыла в Китай по приглашению руководства КНР на неделю. Издание отмечает, что после гражданской войны правительство националистов во главе с Чан Кайши покинуло материк и закрепилось на Тайване. Однако теперь Гоминьдан, в отличие от правящей Демократической прогрессивной партии, ориентированной на независимость, выступает за постепенное объединение с КНР.

В США и на Западе регулярно звучат оценки о возможной военной операции Китая против Тайваня, в том числе с привязкой к 2027 году. Однако Пекин демонстрирует иной подход: прием представителя Гоминьдана — это попытка выстроить политический сценарий решения проблемы. В КНР рассчитывают, что эта партия сможет вернуть себе власть на Тайване в 2028 году, что впоследствии создаст благоприятные условия для запуска переговорного процесса.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин встретился с главой крупнейшей оппозиционной партии Тайваня. Ключевой темой диалога стало подтверждение позиции КНР относительно статуса острова — Пекин настаивает на единстве территории и выступает против участия внешних сил в региональном вопросе.

Прежде американские СМИ писали, что ЦРУ тайно предупредило Apple и Nvidia о возможном вторжении Китая на Тайвань к 2027 году. По информации источника, предупреждение было частью кампании двух последних администраций США. Таким образом Белый дом стремился убедить Силиконовую долину отказаться от производства микросхем на острове.

Мир
Китай
США
Тайвань
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

