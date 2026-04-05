05 апреля 2026 в 17:18

В России разработают ГОСТ на изделие, связанное с детской безопасностью

В России разработают ГОСТ на антимоскитные сетки для комнат с детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России разработают ГОСТ на антимоскитные сетки с предупреждающей информацией об опасности открытых окон в помещении с детьми, заявила ТАСС председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок», депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, некоторые из этих изделий опасны.

Когда родители рассчитывают на то, что антимоскитная сетка не даст ребенку выпасть из окна, это может закончиться трагедией, — сказала Буцкая.

Она добавила, что некоторые виды таких сеток могут выдержать вес небольшого домашнего питомца, «но они совершенно не защищают от выпадения детей».

Ранее Росстандарт впервые за 35 лет обновил ГОСТ на общие тетради. Новый стандарт вступит в силу в июле 2026 года, заменив прежний документ, действовавший с 1991 года.

До этого Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран. Для борьбы с фальсификатом введены дополнительные контрольные параметры.

