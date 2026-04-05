В России разработают ГОСТ на изделие, связанное с детской безопасностью В России разработают ГОСТ на антимоскитные сетки для комнат с детьми

В России разработают ГОСТ на антимоскитные сетки с предупреждающей информацией об опасности открытых окон в помещении с детьми, заявила ТАСС председатель технического комитета «Оборудование детских игровых площадок», депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По ее словам, некоторые из этих изделий опасны.

Когда родители рассчитывают на то, что антимоскитная сетка не даст ребенку выпасть из окна, это может закончиться трагедией, — сказала Буцкая.

Она добавила, что некоторые виды таких сеток могут выдержать вес небольшого домашнего питомца, «но они совершенно не защищают от выпадения детей».

