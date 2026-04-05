Стало известно, с кем Зеленский хочет встретиться в Сирии NTV: Фидан, Зеленский и аш-Шараа встретятся в Сирии

Глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой Сирии Ахмедом аш-Шараа в понедельник, 6 апреля, в Дамаске, передает телеканал NTV. Предполагается, что они обсудят вопросы, связанные с восстановлением сирийского государства, осуществлением совместных проектов и поддержкой усилий по наращиванию институционального потенциала страны.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что Зеленский не предпринимает усилий для сохранения населения страны и лишь усугубляет проблемы с демографией. По словам политика, Киев терял оружие и технику, но вновь приобретал, а с человеческими ресурсами все сложнее.

До этого сообщалось, что Анкара вновь выразила готовность выступить посредником в разрешении украинского кризиса. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил это в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он также отметил, что Турция ожидает нового раунда консультаций на своей территории.