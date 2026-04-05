05 апреля 2026 в 16:40

ПВО Бахрейна случайно поразила собственное нефтехранилище

ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
ПВО Бахрейна поразила собственное нефтехранилище Bapco Energies ракетой, пытаясь попасть по иранскому дрону-камикадзе. По некоторым данным, по зданию было нанесено два удара поочередно, передает Бахрейнское информагентство.

Как уточняется, здание поразила зенитная ракета от комплекса Patriot — она попала в постройку, пролетев по дуге. Предприятие начало дымиться, о пострадавших информации пока нет.

Ранее иранские беспилотники нанесли удар по отелю в Бахрейне, где находились офицеры 5-го флота ВМС США. На кадрах с места происшествия видно, как над зданием поднимается столб дыма.

Тем временем Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США. В заявлении Тегерана говорится о готовности к жестким действиям в ответ на эскалацию. Официальных комментариев из Вашингтона на данный момент не поступало.

Также стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил об ударе по центру облачных вычислений американской компании Amazon в Бахрейне. Согласно его информации, корпорация решила покинуть ближневосточный рынок.

