Пожар застал посетителей калининградского ТЦ в кинотеатре

Посетители кинотеатра в калининградском торговом центре «Гиант» почувствовали запах гари и успели эвакуироваться, сообщает Telegram-канал «112». По информации авторов, в какой-то момент большой экран погас во втором зале.

На канале рассказали, что зрители покинули здание через запасной выход. Эвакуация была организована и сработала без сбоев, сообщили в «112». Родители с детьми на руках выбегали из здания уже в первые минуты после начала тревоги.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что пострадавшие при пожаре в ТЦ «Гиант» не получили ожогов. МЧС развернуло оперштаб на месте происшествия, там работают семь бригад скорой помощи, 17 пожарных машин и свыше 80 сотрудников экстренных служб.

Ранее стало известно, что огонь в ТЦ распространился на площади в 1 тыс. квадратных метров. Предполагается, что пожар начался из-за возгорания строительных материалов на крыше, где шел ремонт. Огонь быстро перекинулся на фасад и рекламные вывески. Также выяснилось, что это не первый пожар в «Гианте»: 10 лет назад центр уже горел.