Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 17:33

Пожар застал посетителей калининградского ТЦ в кинотеатре

Посетители кинотеатра в ТЦ «Гиант» успели эвакуироваться в первые минуты пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Посетители кинотеатра в калининградском торговом центре «Гиант» почувствовали запах гари и успели эвакуироваться, сообщает Telegram-канал «112». По информации авторов, в какой-то момент большой экран погас во втором зале.

На канале рассказали, что зрители покинули здание через запасной выход. Эвакуация была организована и сработала без сбоев, сообщили в «112». Родители с детьми на руках выбегали из здания уже в первые минуты после начала тревоги.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что пострадавшие при пожаре в ТЦ «Гиант» не получили ожогов. МЧС развернуло оперштаб на месте происшествия, там работают семь бригад скорой помощи, 17 пожарных машин и свыше 80 сотрудников экстренных служб.

Ранее стало известно, что огонь в ТЦ распространился на площади в 1 тыс. квадратных метров. Предполагается, что пожар начался из-за возгорания строительных материалов на крыше, где шел ремонт. Огонь быстро перекинулся на фасад и рекламные вывески. Также выяснилось, что это не первый пожар в «Гианте»: 10 лет назад центр уже горел.

Регионы
Калининград
пожары
торговые центры
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.