Цветет с весны до осени: многолетник без лишних хлопот — лучше петуний, должен быть на каждой даче

Фиалка грациозная, или Viola gracilis, — это многолетнее растение, которое заслуживает места на каждой даче благодаря своей неприхотливости и удивительной способности украшать сад с весны до осени.

Она формирует аккуратные компактные кустики высотой до 20 см, которые идеально подходят для бордюров, альпийских горок и миксбордеров, не разрастаясь агрессивно и не забивая соседей. Главное преимущество этой фиалки — продолжительное и обильное цветение: она радует глаз желтыми или синевато-лиловыми цветками на протяжении нескольких месяцев, а уход за ней минимален.

Растение предпочитает легкие, питательные и хорошо дренированные почвы, спокойно переносит засуху. Оно во многом лучше петуний, в частности прекрасно чувствует себя как на солнце, так и в полутени, устойчиво к большинству болезней — из вредителей фиалке докучает разве что красный паутинный клещ.

