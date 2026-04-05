Украина готовится к сокращению поставок ракет для систем ПВО Patriot на фоне войны США и Израиля против Ирана, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press. По его словам, затяжной конфликт на Ближнем Востоке может еще больше ослабить поддержку со стороны Вашингтона.

Мы готовимся к сокращению поставок критически необходимых ракет для Patriot. Сейчас мы — не приоритет. <...> Если война с Ираном не завершится в ближайшее время, пакет — который и так для нас небольшой — с каждым днем будет становиться все меньше. Именно поэтому, конечно, мы боимся, — признался он.

Зеленский подчеркнул, что именно эти системы остаются главной проблемой, поскольку у Украины нет полноценной альтернативы.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров обратил внимание на то, что Зеленский не предпринимает усилий для сохранения населения страны и лишь усугубляет проблемы с демографией. По словам политика, Киев терял оружие и технику, но вновь приобретал, а с человеческими ресурсами все сложнее.