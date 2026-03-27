Не болеют и никогда не превратятся в шиповник: сорта роз для тех, кто не умеет за ними ухаживать

Для начинающих дачников, которые мечтают о роскошном розарии, но боятся сложностей, селекционеры вывели специальные сорта, отличающиеся феноменальной выносливостью и не требующие постоянного ухода.

Главный секрет успеха — выбирать растения, которые не перерождаются в шиповник и обладают крепким иммунитетом к болезням. Абсолютным лидером среди неприхотливых роз считается канадская серия Parkland и Explorer. Эти розы выведены специально для холодного климата.

Среди них особенно выделяется сорт Martin Frobisher — практически бесшипный куст с молочно-белыми цветами, цветущий до заморозков.

Не менее популярна группа флорибунда, славящаяся обильным цветением и устойчивостью к непогоде. Сорт Pomponella отличается необычайной выносливостью, высоким иммунитетом к вредителям и зимостойкостью. Английская роза Blue for You, несмотря на экзотичную фиолетовую окраску, неприхотлива и подходит даже новичкам. Для любителей желтых оттенков идеально подойдет Friesia. Все эти сорта роз вырастут даже у тех, кто не умеет за ними ухаживать.

