Программа ЦРУ по контролю над сознанием превращала людей в убийц и шпионов

05 апреля 2026 в 11:33

Психиатр Росс: программа ЦРУ превращала людей в убийц и шпионов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ЦРУ проводило эксперименты с методами контроля сознания во время холодной войны, заявил психиатр Колин Росс в подкасте Alchemy. По его словам, в то время ведомство пыталось выяснить, можно ли психологически разделить людей на скрытые личности, способные выполнять секретные миссии, включая убийство, пишет Daily Mail.

Медик, как он сам рассказал, изучил более 1500 рассекреченных правительственных документов. Он уверен, что применялись различные методики по разрушению человеческого сознания и контролю над поведением. В частности, проект под названием MKUltra и другие были направлены на создание расщепленных личностей, курьеров, шпионов и «маньчжурских кандидатов», способных убивать мировых лидеров. Специалист подчеркнул, что для достижения результата использовались гипноз, имплантированные в мозг электроды и электрошок.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил мнение, что Соединенным Штатам больше не по силам мировое господство. При этом он отметил, что американский президент Дональд Трамп готов добиваться своих целей даже «самыми грубыми методами».

США
шпионы
убийцы
ЦРУ
