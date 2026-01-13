Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 07:42

«Уже не по силам»: Пушков констатировал утрату США мирового господства

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Соединенным Штатам больше не по силам мировое господство, написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. При этом он отметил, что американский президент Дональд Трамп готов добиваться своих целей даже «самыми грубыми методами».

Ныне мировое господство США уже не по силам. Трамп исходит из того, что считает самыми главными приоритетами США на мировой арене, и готов добиваться своих целей самыми грубыми методами, — говорится в публикации.

Пушков добавил, что в Вашингтоне осознают новую реальность и стремятся стать лидерами западного мира. Однако США хотели бы избежать изнурительных войн, которые они уже не смогут выдержать. По мнению сенатора, притязания Трампа на Гренландию укладываются в данную логику.

Ранее появилась информация, что Трамп может добиться захвата Гренландии не через военную интервенцию, а путем создания искусственной экономической и политической зависимости острова от них. Утверждается, что «кампания за суверенитет» на самом деле является кампанией «обхода и поглощения».

Алексей Пушков
США
Дональд Трамп
гегемония
