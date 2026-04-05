Вучич сообщил о бомбе под трубой с российским газом

Сербские поисковые подразделения нашли бомбу для подрыва газовой инфраструктуры между Венгрией и Сербией, заявил президент Александр Вучич. По его словам, которые приводит РИА Новости, она находилась рядом с трубопроводом, по которому поставляют российский газ.

Сербские поисковые подразделения нашли взрывчатку и детонаторы, необходимые для ее активации, — говорится в публикации.

Ранее Вучич сообщил о продлении соглашения с Россией по поставкам газа. По его словам, договор был продлен на три месяца на благоприятных условиях после разговора с президентом России Владимиром Путиным. Глава республики также отметил, что стороны обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в сфере медицины и участие российских компаний в проектах в Сербии.

До этого Словакия отказалась поддерживать новый пакет санкций Европейского союза против России из-за позиции по нефтепроводу «Дружба». Премьер-министр страны Роберт Фицо подчеркнул, что вопрос поставок нефти важен для всей Центральной Европы. По его словам, позиция Словакии и Венгрии имеет ключевое значение для энергетической безопасности региона.