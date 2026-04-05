США уничтожили два собственных самолета HC-130J в Иране

Пентагону пришлось уничтожить два собственных поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King II на территории Ирана, сообщает WSJ. Элитные борта не смогли покинуть вражескую территорию по неизвестным причинам сразу после эвакуации пилота сбитого над Тегераном истребителя F-15.

Чтобы сверхтехнологичные машины с передовыми датчиками защиты и системами дозаправки не попали в руки иранских военных, командование США приняло решение подорвать их прямо на земле. Потеря двух самолетов данного типа стала серьезным финансовым и репутационным ударом для Пентагона. СМИ подсчитали, что стоимость каждого уничтоженного HC-130J превышает $100 млн (7,9 млрд рублей).

Бой между военнослужащими Ирана и США в момент спасения пилота сбитого американского истребителя F-15E также попал на видео. По информации SHOT, в ночь на 5 апреля начали появляться сообщения о начале спасательной операции и поиске пилотов истребителя. После крушения самолета один из двух членов экипажа был спасен, а второго искали американцы и иранцы.