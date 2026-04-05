Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 11:56

США уничтожили два собственных самолета HC-130J в Иране

Американский истребитель HC-130J Combat King II ВВС США Американский истребитель HC-130J Combat King II ВВС США Фото: Airman 1st Class Joseph Bartosze/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Пентагону пришлось уничтожить два собственных поисково-спасательных самолета HC-130J Combat King II на территории Ирана, сообщает WSJ. Элитные борта не смогли покинуть вражескую территорию по неизвестным причинам сразу после эвакуации пилота сбитого над Тегераном истребителя F-15.

Чтобы сверхтехнологичные машины с передовыми датчиками защиты и системами дозаправки не попали в руки иранских военных, командование США приняло решение подорвать их прямо на земле. Потеря двух самолетов данного типа стала серьезным финансовым и репутационным ударом для Пентагона. СМИ подсчитали, что стоимость каждого уничтоженного HC-130J превышает $100 млн (7,9 млрд рублей).

Бой между военнослужащими Ирана и США в момент спасения пилота сбитого американского истребителя F-15E также попал на видео. По информации SHOT, в ночь на 5 апреля начали появляться сообщения о начале спасательной операции и поиске пилотов истребителя. После крушения самолета один из двух членов экипажа был спасен, а второго искали американцы и иранцы.

США
Иран
операции
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.