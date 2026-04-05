Дмитриев посоветовал готовиться к серьезному кризису

Нынешняя ситуация напоминает начало пандемии COVID-19 — мир на пороге серьезных изменений, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. По его словам, пора готовиться к кризису.

Мы живем в период, схожий с ранним COVID. Когда начался COVID, мало кто понимал, что он подорвет все жизни и экономики всех стран, — написал Дмитриев.

В частности, уверен Дмитриев, сейчас Россия может дать Европе, не понимающей сути происходящего, три совета. Первый — надо учесть скорое напряжение в сферах энергетики, сельского хозяйства и экономики, второй — поддерживать политиков, ориентированных на честные решения, третий — закупаться российскими энергоресурсами.

Ранее Дмитриев заявил, что «клоуны из ЕС» заняты нападками на других членов союза, а не поиском энергетических решений в условиях отсутствия нефти и газа. Так он прокомментировал выпад польского премьера Дональда Туска в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и главы МИД страны Петера Сийярто. Глава РФПИ заявил, что они «давно покинули Европу».