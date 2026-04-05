Пострадавшим при пожаре в Калининграде понадобилась помощь медиков

Двух человек, пострадавших при пожаре в калининградском ТЦ, госпитализировали, сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных. Глава региона отметил, что их состояние стабильное.

Есть первая информация о троих пострадавших. Без ожогов. Двоих госпитализируют в БСМП, стабильны, — отметил Беспрозванных.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в калининградском ТЦ «Гиант» стали ремонтные работы, в ходе которых загорелись стройматериалы на крыше здания. Возгорание перекинулось на фасад и рекламные вывески. Родители с детьми на руках выбегали из здания в первые минуты после начала тревоги.

До этого стало известно, что площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров. В МЧС подтвердили, что огонь распространился по обшивке фасада здания и перекинулся на припаркованные рядом автомобили.

Также в Улан-Удэ загорелось многоэтажное здание, в котором расположены магазины «Пятерочка», «Красное & Белое», рестораны, офисные помещения и салоны красоты. Пожару присвоили второй ранг сложности.