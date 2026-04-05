05 апреля 2026 в 19:09

Новак заявил о серьезном разрыве в ценах на нефть и нефтепродукты в мире

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мировой нефтерынок в настоящий момент не сбалансирован, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак «Вестям». По его словам, фиксируется большой разрыв между ценами на нефть и нефтепродукты, из-за чего на всей планете наблюдается дефицит.

Сегодня рынок, понятно, не сбалансирован. Это очень сильно, в том числе, и влияет на спрос глобально, не только на энергетические рынки, но и на экономику, и на конечное предложение. Сегодня очень большой разрыв между ценами на нефть и ценами на конечные. Продукты — это нефтепродукты, — сказал он.

Ранее Новак заявил, что конфликт на Ближнем Востоке и глобальная борьба за энергоресурсы привели к самому крупному энергетическому кризису за последние 40 лет. По его мнению, недавние вооруженные конфликты США были связаны со странами, важными с точки зрения энергоресурсов.

Также бизнесмен Олег Дерипаска отметил, что война США и Израиля против Ирана не принесет России «ничего хорошего», несмотря на рост цен на нефть и ослабление санкций. Он уточнил, что страна также понесет потери в глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен.

Мир
нефть
Александр Новак
нефтепродукты
