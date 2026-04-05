05 апреля 2026 в 19:09

Сбой оставил москвичей без трансляций канала «Россия 1»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зрители телеканала «Россия 1» по всей стране столкнулись с техническими неполадками, о чем свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». Только за последний час поступило более 100 жалоб.

При этом основная часть обращений — около 69% — приходится на жителей Москвы. Проблемы также зафиксированы в Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и ряде других регионов России.

Ранее из-за технических неполадок не работала система бесконтактной оплаты Vendista, которой пользуются автозаправки, вендинговые аппараты, автомойки, парковки, зарядные станции и представители малого бизнеса. Причины неполадок пока остаются неизвестными. В техподдержке «ВендГрупп» пока не смогли назвать точные сроки восстановления.

До этого петербуржцы жаловались на невозможность подать документы в МФЦ. Центры остановили прием любых документов из-за технических проблем, во время сбоя специалисты давали только информационные консультации на горячей линии. Посетителей предупредили о временной невозможности предоставления государственных услуг в полном объеме.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
В 2026 году для россиян не будет шестидневных рабочих недель
Ожесточенные бои и продвижение в ДНР: успехи ВС РФ к утру 6 апреля
Долги россиян достигли исторического максимума
Россиянам назвали хитрый способ экономить воду
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

