Сбой оставил москвичей без трансляций канала «Россия 1»

Зрители телеканала «Россия 1» по всей стране столкнулись с техническими неполадками, о чем свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф». Только за последний час поступило более 100 жалоб.

При этом основная часть обращений — около 69% — приходится на жителей Москвы. Проблемы также зафиксированы в Подмосковье, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и ряде других регионов России.

Ранее из-за технических неполадок не работала система бесконтактной оплаты Vendista, которой пользуются автозаправки, вендинговые аппараты, автомойки, парковки, зарядные станции и представители малого бизнеса. Причины неполадок пока остаются неизвестными. В техподдержке «ВендГрупп» пока не смогли назвать точные сроки восстановления.

До этого петербуржцы жаловались на невозможность подать документы в МФЦ. Центры остановили прием любых документов из-за технических проблем, во время сбоя специалисты давали только информационные консультации на горячей линии. Посетителей предупредили о временной невозможности предоставления государственных услуг в полном объеме.