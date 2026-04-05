Хинштейн рассказал о подлом ударе ВСУ по курскому селу При атаке ВСУ на курское село Белица был ранен 56-летний местный житель

При атаке ВСУ на село Белица Беловского района был ранен 56-летний местный житель, сообщил в соцсетях губернатор Курской области Александр Хинштейн. По его словам, у пострадавшего множественные слепые осколочные ранения грудной клетки и колото-резаные раны лица.

Подлые удары украинских преступников, которые лишний раз доказали, что у них нет ничего святого. В православный праздник враг нанес удар по частному дому в селе Белица Беловского района, — сказано в сообщении.

Ранее Хинштейн сообщил о смерти местного жителя в результате удара украинского дрона. По его данным, БПЛА атаковал село Карыж в Глушковском районе, в результате чего погиб 61-летний местный житель.

Утром 5 апреля пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 87 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Калужской, Пензенской, Ульяновской, Тверской, Ленинградской областей. Также ВСУ пытались атаковать Мордовию и Крым.