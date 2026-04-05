Волонтеры передали жителям Дагестана 40 тонн питьевой воды

Волонтеры передали жителям Дагестана, пострадавшим от последствий наводнения, 40 тонн питьевой воды, передает Telegram-канал Mash. По данным журналистов, также людям вручили обувь и специальную экипировку.

Уточняется, что местные получили около 1 тыс. пар резиновых сапог. Экипировку же передали спасатели. Помощь организовал фонд Умара Кремлева «Русский крест» при поддержке Федерации бокса России и Федерации спортивной борьбы России.

Ранее камнепад заблокировал движение на автодороге Гуниб — Цуриб в Гунибском районе Дагестана. Без транспортного сообщения остались 53 населенных пункта Чародинского района. В МЧС уточнили, что для расчистки завалов направили спецтехнику.

До этого в Дагестане восстановили подачу электричества в дома 70% пострадавших от подтопления абонентов в Акушинском, Ахтынском, Дербентском, Лакском, Левашинском, Новолакском, Табасаранском, Тляратинском, Унцукульском, Хунзахском и Цумадинском районах. Работы осложняют сильный ветер, дождь и снег в горных районах, а также разрушенные мосты и сходы селей.