05 апреля 2026 в 19:05

Прокуратура проверит обстоятельства крушения сухогруза в Азовском море

Сухогруз «Волго-Балт 138» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Транспортная прокуратура начала проверку после крушения сухогруза «Волго-Балт 138» в Азовском море, сообщал Telegram-канал Южной транспортной прокуратуры. В ведомстве подтвердили информацию о гибели одного из членов экипажа.

Транспортными прокурорами проводится проверка исполнения законодательства о безопасности судоходства по факту происшествия с судном «Волго-Балт 138» в акватории Азовского моря. Есть погибший, — уточнили в прокуратуре.

В оперативных службах уточнили, что судно «Волго-Балт» перевозило зерно и находилось в 300 милях к северу от Керчи. Экипаж состоял из 11 человек, девять из которых эвакуировались в лодку-капсулу и добрались до Херсонской области. По информации экстренных служб, из-за атаки погибли два члена экипажа.

Накануне, 4 апреля, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.

