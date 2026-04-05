Составлен список лидеров, которые вряд ли приедут на парад 9 мая в Москве

В 2025 году празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади посетили лидеры 27 стран, некоторые лидеры государств уже получили приглашения на мероприятия 9 мая 2026 года. Кто из иностранных лидеров не сможет приехать 9 мая 2026 года в Москву, кто отказался от участия в прошлом году?

Какие лидеры стран вряд ли приедут на парад Победы 9 мая в Москву

Парад Победы 9 мая 2025 года в Москве традиционно проходил при участии иностранных гостей, однако в последние годы из-за санкций и СВО список зарубежных лидеров на мероприятии существенно сократился.

Среди тех, кто не приехал на Красную площадь, — лидеры крупнейших стран Запада. В их числе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент США Джо Байден и премьер Италии Джорджа Мелони. Также на празднике не было представителей Канады, Японии, Южной Кореи и Австралии. Политиков с Украины так же не было в столице России.

Чей приезд на 9 мая 2025 года в Москву был под угрозой

Два высокопоставленных политика из Индии не смогли приехать на День Победы в Москву. Кремль направил приглашение на юбилей Победы премьер-министру Индии Нарендре Моди, однако 30 апреля он отменил визит из-за эскалации с Пакистаном после теракта в Пахалгаме. Предполагалось, что вместо него в Россию приедет министр обороны Индии Раджнат Сингх, но страну в итоге представлял госминистр обороны страны Санджай Сетх.

Изначально сообщалось, что президент и премьер Сербии и Словакии Александр Вучич и Роберт Фицо не прилетят в Москву, хотя изначально они подтвердили свое участие. 2 мая Вучич заболел после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в США.

До этого, 30 апреля, еврокомиссар по расширению ЕС предупредила Вучича, что визит на юбилей Победы «осложнит переговоры о приеме республики в ЕС». Ряд СМИ и блогеров предположили у Вучича «политическую болезнь» — якобы сербский лидер использует недомогание как предлог отказаться от поездки в Москву. Спикер Национальной ассамблеи Ана Брнабич резко ответила на предположения хорватского портала Index о том, что Вучич якобы испугался давления ЕС и угроз Киева устроить теракты в День Победы в Москве.

«Вучич — храбрый и свободный человек, в отличие от тех, кто выполняет чужие приказы», — объявила Брнабич.

Незадолго до Вучича заболел премьер-министр Словакии Фицо. О характере его болезни также не сообщается; тем не менее он отменил несколько рабочих поездок и публичных выступлений, в том числе на 1 мая. Высказывались предположения, что проблемы Фицо со здоровьем связаны с покушением на его жизнь два года назад.

Оба политика однако прилетели в Москву на праздник и назвали свои визиты чрезвычайно успешными.

Отменят ли парад Победы в Москве в 2026 году

Ряд СМИ и Telegram-каналов распространили слух о возможной отмене парада Победы в Москве в 2026 году. В качестве аргументов приводились косвенные факты, в том числе «непривычная тишина на этапе подготовки». Источники ссылались на якобы угрозу безопасности: в текущих условиях скопления людей, техники и руководства страны на Красной площади представляется важнейшей целью для противника.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи: «Мы готовимся к празднованию Дня Победы».

Ранее стала известна дата проведения генеральной репетиции парада Победы в Москве.

«Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 7 мая. Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Более того, Песков до этого отмечал, что Россия будет рада видеть лидеров дружественных стран на параде Победы в Москве. Он подчеркнул, что окончательный список с именами иностранных гостей на торжественных мероприятиях в честь 9 Мая пока не составлен.

Кто из мировых лидеров прилетел в Москву 9 мая 2025 года

В 2025-м парад на Красной площади по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посетили лидеры 27 стран.

В их числе оказались глава КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Белоруссии Александр Лукашенко, возглавлявший тогда Республику Сербскую Милорад Додик, президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, премьер-министр Республики Союз Мьянма генерал Мин Аунг Хлаин, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

